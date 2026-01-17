Over minder dan twee weken moet uw verhaal of gedicht voor de Schriefwedstried binnen zijn

WESTERWOLDE – De Westerwolder Schriefwedstried gaat weer van start. Dit is de 31e editie van deze
schrijfwedstrijd. Schrijf jij het mooiste Groningse verhaal of gedicht?
Doe mee
Iedereen van 12 jaar en ouder mag meedoen. Vanaf vandaag kun je eigen gedichten en verhalen
inzenden via www.westerwolde.nl/schriefwedstried. Je kunt tot vrijdag 30 januari 2026 maximaal twee
stukken insturen. Het stuk kan een verhaal of een gedicht zijn. Schrijf de verhalen of gedichten in het
Gronings en bedenk ze ook zelf. Op de website vind je nog meer informatie. Daar vind je ook de
spelregels en tips.
Prijzen en feestelijke avond
De jury bestaat uit vijf personen en staat onder leiding van wethouder Cultuur, Giny Luth. De andere
juryleden zijn Hielke de Roo, Wia Jager, Ellen Bakker, Bart Kruizinga en Wendy Wilts. De jury
beoordeelt alle inzendingen anoniem. De namen van de deelnemers worden pas bekend nadat de
winnaars zijn gekozen. De drie beste verhalen en gedichten winnen een prijs.
Alle inzendingen worden in een verzamelbundel gepubliceerd. De deelnemers krijgen deze bundel
tijdens de prijsuitreiking. Deze is op vrijdagavond 20 maart 2026 in Dorpshuis d’Oale School in Ter
Apelkanaal.
De Westerwolder Schriefwedstried is onderdeel van de Westerwolde Dieverdoatsiemoand. Bij de
30ste editie waren er 26 deelnemers. Zij stuurden 18 gedichten en 23 verhalen in.
Bron: Gemeente Westerwolde