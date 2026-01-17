Team Grunn trotseert wederom de Mont Ventoux in strijd tegen MS

GRONINGEN – Sportievelingen, vrienden en familieleden van Groningers zetten hun schouders onder een bijzondere missie: Team Grunn gaat op 25 mei 2026 weer de legendarische Mont Ventoux beklimmen voor Klimmen tegen MS.
Het jaarlijkse evenement waarbij honderden deelnemers de iconische berg in Frankrijk trotseren om fondsen te werven voor het broodnodige onderzoek naar Multiple Sclerose (MS).
MS is een chronische zenuwziekte waaraan meer dan 36.000 mensen in Nederland dagelijks lijden. In de hele provincie Groningen moeten dit er dan meer dan 1250 zijn. Onderzoek en behandeling hebben grote stappen nodig om de kwaliteit van leven te verbeteren én uiteindelijk een wereld zonder MS
mogelijk te maken. Klimmen tegen MS draagt hier direct aan bij door geld in te zamelen dat volledig wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en ondersteuning van patiënten.
Team Grunn, bestaande uit gedreven inwoners uit onze regio, neemt deze uitdaging met hart en ziel aan. Deelnemers – van fervente fietsers tot enthousiaste wandelaars – gaan letterlijk de hoogte in om een verschil te maken voor mensen die zelf niet (meer) de berg kunnen beklimmen. Hun persoonlijke motivatie is diepgeworteld in verbondenheid: sommigen hebben familie, vrienden of collega’s met MS, anderen willen hoop bieden aan al wie dagelijks met deze ziekte vecht.
“We trainen samen en klimmen samen, maar we doen het vooral voor hen die de strijd tegen MS dagelijks moeten voeren,” zegt een teamlid van Grunn. “Elke trap omhoog is er één voor hoop, steun en vooruitgang.”
Team Grunn zamelt momenteel al meer dan €12.500,- in voor dit doel – een indrukwekkende prestatie, maar er is nog ruimte voor groei zodat hun bijdrage nog meer impact kan hebben.
Doe mee of steun Team Grunn!
Iedereen in Groningen en omgeving kan bijdragen: Word zelf deelnemer aan Klimmen tegen MS en beleef deze bijzondere sportieve uitdaging.
Steun Team Grunn met een donatie om onderzoek naar MS te versnellen.
Verspreid het woord en inspireer anderen om in beweging te komen voor een
wereld zonder MS.
Of je nu fietst, loopt of wandelt: samen kunnen we bergen verzetten voor een wereld zonder MS.
Voor meer informatie of om te doneren, bezoek de campagnepagina van Team Grunn: klimmentegenms.moves.ms/teams/grunn of grunnmoves.nl
Bron: Grunn Moves