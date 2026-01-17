VoorDoor in Wildervank een plek waar iedereen thuiskomt

WILDERVANK – Een bijzonder moment aan het begin van de vrijdagavond bij Stichting VoorDoor in Wildervank. Gea Schoonwille en Sita van der Veen boden namens de SP Veendam de circa 27 aanwezigen een stamppotbuffet aan als dank voor het waardevolle werk wat men bij Stichting VoorDoor verricht voor de burgers van Veendam-Wildervank en omstreken.

Bij VoorDoor geloven ze in de kracht van samenzijn. Hun naam zegt het al: “voor iedereen, door iedereen”. Dit is precies de kern van de stichting en meteen waar hun naam voor staat. `We streven ernaar om mensen een veilige en familiaire omgeving te bieden, een plek waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht achtergrond of levensverhaal, aldus Tiny en Henk Meyer.

Elke vrijdagmiddag vanaf 14:00 uur openen ze deuren en staat de koffie en thee voor de mensen klaar. Het is een moment om even te ontsnappen aan de dagelijkse hectiek en te genieten van ontspanning en gezelligheid. We knutselen samen, wisselen gedachten uit over alledaagse dingen en soms voeren we diepgaande gesprekken die de ziel voeden. De sfeer is altijd open en uitnodigend, zodat iedereen zich direct op zijn gemak voelt, aldus Henk Meijer.

Daarna schuiven ze gezamenlijk aan voor een heerlijke maaltijd. ‘Wat onze maaltijden extra bijzonder maakt, is dat ze samen met de bezoekers worden bereid. Dit draagt bij aan het gemeenschapsgevoel en maakt van het koken een leuke en leerzame activiteit. Na het eten is er tijd voor de afwas, waarna ze opnieuw genieten van een kopje koffie of thee. De avond wordt vaak afgesloten met een gezelschapsspel of een andere leuke activiteit, afhankelijk van de wensen van de groep’.

‘Stichting VoorDoor bestaat 10 jaar en dit is een mooi begin om hun een stamppotbuffet aan te bieden, of te wel een steuntje in de rug’, aldus Gea Schoonewille namens de SP. Voor meer info over de Stichting VoorDoor: www.stichtingvoordoor.nl/

Bron en foto’s: Peter Panneman