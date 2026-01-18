Anita Klompsma-Bolk nieuwe Freule in de orde van de Kloosterkoe van CV De Kloosterwiekers

‘T KLOOSTER & DE WIEKE, TER APEL – Ook dit jaar hebben de leden van Carnavalsvereniging De Kloosterwiekers besloten om weer een inwoner van Ter Apel te ridderen. Anita Klompsma-Bolk is afgelopen zaterdag als nieuwe freule in de orde van de Kloosterkoe geslagen door Prins Harry de 3e en Vorst Eric de 1e van de Kloosterwiekers. Dit voor al haar verdiensten die zij in achterliggende jaren voor de Ter Apeler gemeenschap heeft ontplooid. Deze traditionele onderscheiding, die tijdens de zogenaamde ridderavond, jaarlijks wordt uitgereikt door carnavalsvereniging De Kloosterwiekers, heeft zaterdag 17 januari jl. in het Boschhuis in Ter Apel plaats gevonden.



De 55-jarige Anita, echtgenote van Jan Willem Klompsma en moeder van twee dochters, Iris en Femke, is woonachtig in Ter Apelkanaal. Als kind al was er geen twijfel over wat Anita zou worden: schooljuf of zangeres. Logischerwijs volgde ze na de HAVO dus ook de PABO in Emmen aan de Boermarkeweg, tegenwoordig NHL Stenden. Blokfluitspelen, veel zingen en haar droom achternajagen.

De wens om zangeres te worden is blijven bestaan. Anita heeft in de loop der jaren onderdeel uitgemaakt van vele koren: Rooms-katholiek, protestants christelijk of niet aan een kerk verbonden, dat maakte niet uit. Zingen zou ze. Zelfs zangeres in vijfkoppige ensemble genaamd: “Nait Goud Zuuver”. Naast zang dus ook dans: jazzballet in een groep onder leiding van Ina Potze. Anita stond vooraan en dacht mee over de choreografie. Maar dat was niet voldoende. Ze ging voor aerobics. Niet alleen uitvoeren, nee: ook lesgeven. Instructrice worden voor jonge kinderen en jong volwassenen. Dansen en juf zijn gecombineerd. Tijdens uitvoeringen op de braderie in Musselkanaal.

Muziek, zang, dans, plezier, maar het harde werken niet vergeten. Niet verzaken, gaan voor het hoogst haalbare, dat lijkt wel het levensmotto. Zo rondde Anita haar PABO af met een bijzondere vermelding. Na de opleiding trok ze de stoute schoenen aan en vertrok naar Den Haag om daar te gaan werken in het onderwijs. Als invaller op verschillende scholen. Vol goede moed als nuchtere Noorderling. De eerste school waar ze verwacht werd: in de buurt van de Schilderswijk, de achterstandswijk van Den Haag. Onbevangen en vol goede moed is ze daar aan begonnen. Lesgeven aan kinderen in Den Haag die nog nooit de zee hadden gezien in Scheveningen. Veelal kinderen van allochtone afkomst. Samenwerken met collega’s die min of meer afgestompt waren door de wekelijkse vernielingen aan het schoolgebouw. Anita heeft de kinderen de zee laten zien, ze heeft de musical van groep 8 geïntroduceerd en kreeg het voor elkaar dat de ouders van de kinderen naar school kwamen voor een gesprek over de prestaties én voor de uitvoering van de musical.

Den Haag is de basis gebleken voor de rest van haar carrière. Na haar terugkeer naar het Noorden kwam ze te werken aan openbare basisschool De Musselhorst in Musselkanaal. Daar werd ze verantwoordelijk voor de afdeling Anderstaligen: de afdeling met kinderen uit het asielzoekerscentrum in Musselkanaal. Dat bleek de opmaat naar het directeurschap van basisschool Pinocchio in Ter Apel, de voorloper van Interschool, school voor anderstaligen verbonden aan het COA. Als directeur van Interschool bleef die sterke wil om te gaan voor het hoogst haalbare. Dat lukte: Interschool werd door de Onderwijsinspectie uitgeroepen tot een excellente school. Een school die onder haar leiding bezocht werd door Koning Willem Alexander en die vele complimenten ontving, onder andere van het COA.

De dochters gingen sporten: turnen. Alleen was er niet echt een turnvereniging, liep het niet gesmeerd met trainsters en locaties. Iets voor Anita om zich mee te bemoeien. Sterker nog, ze werd voorzitter van de turnvereniging: TC Noord. Eens per jaar werd in Ter Apelkanaal een zeskamp georganiseerd. Voor volwassenen en voor basisschoolkinderen. Drie keer raden wie de organisatie van de kinderzeskamp leidde…

Inmiddels is Anita niet meer weg te denken uit Ter Apel of zelfs uit Westerwolde. Naast haar inzet voor verenigingen en voor haar dorp heeft ze zich ingezet voor Stichting IETA, was ze voorzitter van Rotary Westerwolde-Hondsrug, is ze het gezicht van de 4 mei herdenking bij het oorlogsmonument in Ter Apel en is ze de directeur van openbare basisschool De Vlinder, de grootste school binnen de gemeente Westerwolde.

De Kloosterwiekers hebben dan ook besloten Anita Klompsma-Bolk te ridderen en op te nemen in de voor hun zo bijzondere Riddergarde van het Klooster en de Wieke. Zijne hoogheid Prins Harry de Derde heeft Anita Klompsma-Bolk tot Freule in de Orde van de Kloosterkoe geslagen. De Kloosterwiekers zijn ervan overtuigd dat zij een goed, waardig en actief lid van deze garde zal zijn.

Anita zal vanaf nu door het leven gaan als: Hare Excellentie ’T VLIJTIGE KRIETJE

De Kloosterwiekers gaan zich ondertussen opmaken voor een geweldig carnavalsfeest. Vrijdag 6 en zaterdag 7 februari zijn de traditionele Buutavonden. De vele buutreedeners zullen in het Spiekerhûs aan de Sellingerstraat in Ter Apel, maar liefst twee avonden menig regionale politici, ondernemers en inwoners op ludieke wijze op de hak nemen.



Op zaterdag 14 februari staat de grote optocht door het centrum van Ter Apel en het Steekje Los Carnavalsfeest in het mega-tentencomplex op het Dr. Mansholtpark in Ter Apel op het programma. De aanmeldingen voor de optocht zijn dit jaar weer overweldigend, het zal 120 deelnemende groepen een hele grote bonte stoet met prachtige praalwagens en spetterende loopgroepen worden. Zondagmiddag 15 februari zal dan het gratis toegankelijke kindercarnaval in de feesttent plaatsvinden. In de avond zal dan de spectaculaire Steekje Los Prijsuitreiking van de optocht plaats vinden.



Bron: Robert Dreier

Foto’s: André Dümmer