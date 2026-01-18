Bietenwagen gekanteld op rotonde Borger

BORGER – Op de rotonde in de Borgerveldweg in Borger is vannacht een vrachtwagen gekanteld.
Rond half vier vannacht is op de rotonde in Borger een vrachtwagen met bieten gekanteld. De chauffeur verloor de controle over zijn combinatie toen hij de rotonde opreed. De lading kwam deels op de weg terecht.
De chauffeur is in een ambulance gecontroleerd en ter controle meegenomen naar een ziekenhuis.
De rotonde werd voor opruim- en bergingswerkzaamheden afgesloten. De weg is inmiddels weer vrij.
Bron: RTV Drenthe