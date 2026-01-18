Brandweer blust brand bij Solidus Solutions Oude Pekela

OUDE PEKELA – De brandweer heeft een brand bij Solidus Solutions geblust.
Rond acht uur vanmorgen werd de brandweer Oude Pekela gealarmeerd voor een brand in een loods van Solidus Solutions aan de Industrieweg-West in Oude Pekela. Omdat er veel rookontwikkeling was werd er op voorhand door de meldkamer opgeschaald naar middelbrand. Een extra tankautospuit van brandweer Nieuwe Pekela en de hoogwerker van brandweer Winschoten kwamen ter plaatse.
De brand zat tussen een lading papierbalen; de loods stond vol rook. Na ruim een uur werd het sein ‘brand meester’ gegeven en kon men met nablussen beginnen. Er is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.
Bron: Veiligheidsregio Groningen