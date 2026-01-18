Brandweer haalt persoon uit het water

STADSKANAAL – Vanmiddag heeft de brandweer in Stadskanaal een persoon uit het water gehaald.
Rond tien voor vier werden brandweer Stadskanaal, de duikploeg van brandweer Emmen, het oppervlaktewater reddingsteam van brandweer Finsterwolde, politie en twee ambulances gealarmeerd voor een persoon te water langs de Oosterkade in Stadskanaal.
Waarom de man in het water ging is niet duidelijk; hij weigerde in eerste instantie aan de wal te komen. Hij is uiteindelijk door de brandweer uit het water gehaald. Volgens getuigen lag hij toen al 15 tot 20 minuten in het koude water. Hij is met spoed onder politiebegeleiding naar het UMCG gebracht.
Bron: 112regioflits
Foto: 112 Stadskanaal