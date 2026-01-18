Brandweer rukt uit voor melding ongeval met gevaarlijke stof bij Avebe Foxhol

FOXHOL – Vanmiddag is brandweer Hoogezand uitgerukt voor een lekkage van een gevaarlijke stof aan de Avebe-weg in Foxhol.
Om vier uur vanmiddag rukte brandweer Hoogezand uit voor de melding van een lekkage van een gevaarlijke stof in een pand aan de Avebe-weg in Foxhol. Omdat het onbekend was om wat voor stof het ging werd opgeschaald naar middel IBGS (incident bestrijding gevaarlijke stoffen). Meerdere eenheden kwamen ter plaatse; onder andere een adviseur gevaarlijke stoffen. Het pand werd ontruimd.
Er werd een verkenning uitgevoerd om te onderzoeken wat voor stof er vrij kwam. Ook werden in de omgeving metingen verricht.
RTV Noord meldt dat het om de bijtende stof DFE Pharma ging. De installatie waarin het zat werd veilig gesteld en vervolgens werd het lek gedicht. Er is geen gevaar geweest voor de omgeving.
Bron: Veiligheidsregio Groningen en RTV Noord