CV De Fruzzels opnieuw winnaars frikandellenwedstrijd bij CV de Bultruters

TER APEL – Bij carnavalsvereniging De Bultruters werd zondagmiddag weer de frikandellen eet wedstrijd georganiseerd.
In de feesttent aan de Oosterkade organiseerde carnavalsvereniging De Bultruters zondagmiddag de frikandellen eet wedstrijd. De vertegenwoordigers van de 20 deelnemende teams moesten zoveel mogelijk frikandellen naar binnen werken. Elk team bestond uit 2 teamleden.
Aan het eind van de middag kwam CV de Fruzzels opnieuw als winnaar uit bus. Ook vorig jaar en het jaar ervoor wisten vertegenwoordigers deze carnavalsvereniging de meeste frikadellen te verorberen. Jeffrey en Marc wonnen 111,11 euro en namen de mooie wisselbeker weer mee naar huis. Tweede werd BB de Bende en derde CV de Tammo’s 1.5.
De presentatie van deze middag was in handen van Simon Berendsen. Voor de kinderen was er een kinderplein, waar ook Jos Tipker aanwezig was.
Foto’s: Gerda Boeijing