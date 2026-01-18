Damclub Winschoten met kwartet dammersactief in het Friese Twijzelerheide

WINSCHOTEN – Door de talrijke ééndaags toernooien in Nederland, schuiven de laatste tijd weer veel liefhebbers achter de borden, om hun favoriete hobby, het dammen, te beoefenen. In dorpshuis “De Jister” in het Friese Twijzelerheide was, zaterdag 17 januari, het jaarlijkse damtoernooi gepland met daaraan gekoppeld het individueel Fries kampioenschap.
Onder de noemer “Fries Kampioenschap Rapiddammen/Open DCT Twijzelerheide 2026 (Rapid)” werkten de 66 deelnemers uit voornamelijk de drie Noordelijke provincies, 7 ronden “Zwitsers systeem” af, onder een speeltempo van 25 minuten per speler/partij. De deelnemers waren door de organiserende Damclub Twijzelerheide (DCT) virtueel in drie zogenaamde ratinggroepen verdeeld. De A groep boven de 1050 ratingpunten, de B groep van 900 tot 1050 punten en de C groep tot 900 ratingpunten. De gemiddelde speelsterkte, van alle deelnemers was ongeveer 1000 KNDB ratingpunten. Kampioen werd GMI Jean Marc Ndjofang uit Kameroen en spelend voor Hijken DTC, nipt voor MF Danny Staal uit Groningen. Derde werd Katrinus Posthumus uit Leek. MI Jan van Dijk uit Wolvega werd, door woordvoerder Hans van Dijk, gehuldigd als Fries Kampioen.
Damclub Winschoten
Damclub Winschoten gaf met Jan Starke uit Oude Pekela, Jilje Scheeringa uit Finsterwolde, Janick Lanting uit Bad Nieuweschans en Geert Lubberink uit Winschoten acte de préséance in Twijzelerheide. Jan en Jilje kwamen tot 5 punten, Geert 6 punten en Janick toucheerde met een 50% score de 7 puntengrens.
Regio Cup jeugdtoernooi
Zaterdag 24 januari staat in de Dorpshoeve in Hijken de 3e regio-cup voor jeugdspelers op de damkalender. De deelnemers worden vervolgens door coördinator Rik Smit uit Nieuw-Balinge op sterkte, ondergebracht in groepjes van 8 spelers, waarbij groep 1 en 2 bestaan uit 6 spelers die met de klok de partijen afwerken. Spelers die op een regio-cup debuteren worden steevast ingedeeld in de laatste groepen. Damclub Winschoten zal zaterdag 24 januari, met een delegatie afreizen naar het Drentse Hijken. Gemiddeld nemen zo’n 70 jongelui deel aan de regio-cup toernooien. De 1e regio-cup was in Hoogeveen, de 2e in Groningen en de 4e staat zaterdag 7 maart gepland in Winschoten en de laatste op zaterdag 15 april in Gramsbergen. De jeugdtoernooien zijn trouwens uitermate geschikt om, als beginnende jeugdspeler, in contact te komen met de damsport.
Trainingsgroep vrijdagavond
Begin vorig jaar is Damclub Winschoten gestart met een zogenaamde “trainingsgroep”.
Dit is achteraf een “schot in de roos” geweest. Elke vrijdagavond begint in het gebouw van S.V. Bovenburen in Winschoten om 18:30 uur met ca. 45 minuten theorie, partijopbouw, streefstanden en praktijkvoorbeelden, zoals een 8-tal standaard openingscombinaties. Om daarna het geleerde in praktijk te brengen kan tot 21:00 uur een onderlinge partij worden gespeeld, zonder klok. Deze “trainingsgroep” is naast de bestaande groep dammers, uitermate geschikt voor de beginnende dammer en middelbare schoolleerlingen.
Bron: Geert Lubberink