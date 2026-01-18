Fritz Wünker en Wiert Niemeijer benoemd tot erelid van Shantykoor Störmwind uit Wedde

WEDDE – Vanmiddag zijn tijdens de nieuwjaarsreceptie van shantykoor Störmwind twee bijzondere leden benoemd tot erelid. Het gaat om Fritz Wünker en Wiert Niemeijer, beiden lid van het eerste uur sinds de oprichting van het koor, inmiddels 35 jaar geleden.

Sinds de oprichting is Störmwind bij tal van gelegenheden van de partij geweest. Onder leiding van de enthousiaste dirigent Peter Kuijer en met de muzikale omlijsting van toetsenist Herman Huls, is het koor een graag geziene gast bij evenementen in de regio én over de grens in Duitsland.

Ook 2026 is voor het koor alweer voortvarend van start gegaan. Het eerste optreden vond afgelopen vrijdag plaats bij het afscheid van vestingmanager Hendri Meendering in ’s Lands Huys in Bourtange.

Het shantykoor telt momenteel 34 leden, waarvan 28 zangers, en repeteert wekelijks op de maandagavond in dorpshuis De Voortgang in Wedde. Daar vond vanmiddag ook de nieuwjaarsreceptie plaats, die druk werd bezocht door leden en hun partners.

Nadat iedereen was voorzien van koffie of thee en een nieuwjaarsrolletje met slagroom, opende voorzitter Jan Koers de bijeenkomst. Na het uitspreken van de nieuwjaarswensen werden de leden van de feestcommissie – Truida Koers-Lanting, Sannie Koers en Jan Hilgenga – naar voren geroepen. Zij verzorgen vanmiddag vijf rondes bingo. De dames zetten voorzitter Jan Hilgenga in het zonnetje door hem een toepasselijk barbecue schort te overhandigen. Dit naar aanleiding van een uitspraak die hij vorig deed met betrekking tot een bbq bijeenkomst.

Vervolgens was het tijd voor het hoogtepunt van de middag. Fritz Wünker en Wiert Niemeijer werden, tot hun grote verrassing, naar voren geroepen. Onder luid applaus ontvingen zij een oorkonde en werden zij benoemd tot erelid van het shantykoor. Voorzitter Koers merkte daarbij met een knipoog op dat dit nog een bijkomend voordeel heeft: de heren hoeven voortaan geen contributie meer te betalen. “Dat betekent wel dat de contributie voor de andere leden omhooggaat,” grapte hij.

Koers sprak de hoop uit dat beide erelieden nog vele jaren aan het koor verbonden blijven. Deze wens werd door de aanwezigen beloond met een staand applaus.

Foto’s: Jan Glazenburg en Harm Kuil