Koploper Ter Apel ’96 verliest thuis derby tegen Titan

TER APEL – Het puntenverschil tussen Ter Apel ’96 en Titan is groot. Waar Ter Apel lijstaanvoerder is, stond Titan voorafgaand aan de wedstrijd met veertien punten minder aan de onderkant van de ranglijst in hun derde klasse. Vanmiddag op een koud en nevelig sportpark ’t Heem was het de ploeg uit Nieuw-Weerdinge die met een 1-2 overwinning aan het langste eind trok.



Door Gert Meulman

Trainer Henri Goeree van Titan was voorafgaand aan de wedstrijd allerminst blij met het gegeven vandaag zo vroeg na de winterstop al aan de bak te moeten. Zijn ploeg had door de korte stop en de sneeuwval maar één enkele training kunnen afwerken. De thuisploeg van trainer Geert Aalderink daarentegen, had al vier keer kunnen trainen. Zet naast het groot puntenverschil de afwezigheid van Titan’s laatste man, Nick Katoen (vakantie), en het voorspelde een zware middag te worden voor de ploeg van Goeree.

Ter Apel begon goed aan de wedstrijd. Aanvoerder en routinier Daniël Manning mocht van de linkerkant een vrije bal nemen die hij naar de verre bovenhoek draaide. Doelman Remon Poede bracht stijlvol redding. Even daarna was het van dichtbij Karam Abubatnein die namens de Ter Apelers van dichtbij koppend Poede op zijn weg vond.

Even later en nog binnen de eerste tien minuten waren de rollen echter omgedraaid. Bij de eerste uitval van Titan was het Patrick Luiten die van dichtbij vanuit de draai doelman Nick AB het nakijken gaf en daarmee de 0-1 aantekende. De thuisploeg van Aalderink probeerde de boel weer recht te zetten. Poede bracht wederom redding op een inzet van Vince Gravers, die gewoon van dichtbij had moeten scoren. De eerdergenoemde Karam schoot nog een keer te zwak voorlangs. Veel meer dan vier gele kaarten en de bittere kou bleek er de eerste helft niet meer te beleven.



De tweede helft was nog maar net bezig toen Manning uit een voorzet van Basel Abubatnein de gelijkmaker achter Poede wist te schieten. Ter Apel probeerde daarna ook nog wel de winnende goal te maken, maar echt gevaarlijk werd de ploeg van Aalderink daarbij niet. Ook Titan bleef gevaar houden bij hun weinige uitvallen. Zo ook een kwartier voor tijd, toen de ingevallen verdediger Friso Elting, met naast zich Patrick Luiten, de bal in eigen doel werkte. Dit bleek later de winnende en beslissende goal.



Geert Aalderink: ‘Wij hebben eigenlijk niet datgene gedaan wat we hadden moeten doen. Wij kwamen te veel in het spel van hun terecht. Ja en dan moeten we toch het onderspit delven. Titan is in de duels een fysiek sterke ploeg en dan komen we zelf niet aan het voetballen toe. Ik denk toch dat wij wat onder de indruk waren zoals zij met elkaar speelden. En dat we dan niet het spel kunnen spelen zoals we dat normaal gesproken doen. En als onze beste voetballers dan ook nog eens niet goed genoeg zijn, dan wordt het natuurlijk nog moeilijker, want die zijn afgetroefd. Onze echt wel goede voorhoede kwam er vandaag eigenlijk niet aan. We hadden vooraf gezegd onze middenvelders de bal zoveel mogelijk het werk te laten doen. En die jongens gingen op een gegeven moment lopen met de bal en dan krijg je vooral de duels. En daarin delven we dan het onderspit. We krijgen natuurlijk ook nog eens twee klotengoals tegen. De eerste denk ik een blunder van onze keeper en bij die tweede tikken we de bal in eigen doel. We staan nu qua punten en wedstrijden gelijk met onze volgende tegenstander Twedo. Die hebben dan aan een gelijkspel genoeg om de periode te pakken want hun doelsaldo is beter. Wij moeten winnen en dat zien we dan wel weer. De druk hierbij ligt dus nu bij ons, als er tenminste sprake is van druk, want ik denk niet dat wij een ploeg hebben die kampioen kan worden. Maar goed, we staan wel mee bovenaan en dan ga je er natuurlijk wel voor’.

Tekst en foto’s: Gert Meulman