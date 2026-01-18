DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Lathen
Tussen vrijdag 23.50 en zaterdag 14.00 uur is in een parkeerhaven aan de Eschring een geparkeerde BMW aangereden. De schade wordt op 1.000 euro geschat. De dader is onbekend. De politie is een onderzoek gestart en verzoekt de automobilist en eventuele getuigen die informatie over het ongeval of het voertuig kunnen verstrekken, contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931 / 9490.
Papenburg
Dinsdag vond om 14.25 uur op de kruising Kirchstraße/Fahnenweg in Papenburg een aanrijding plaats. Een 39 jarige bestuurster van een Mercedes botste, toen zij linksaf naar de Fahnenweg wou rijden, tegen de Opel van een 54 jarige vrouw. De bestuurster van de Opel en haar passagier raakten bij de botsing gewond. De schade wordt op 17.000 euro geschat. Het is niet duidelijk voor wie op het moment van de aanrijding het verkeerslicht op rood stond. Getuigen worden verzocht contact met de politie Papenburg op te nemen via 04961/9260.
Meppen
Tussen vrijdag 21.30 en zaterdag 08.00 uur is bij een onderwijsinstelling aan de Vogelpohlstraße in Meppen ingebroken. Een of meerdere onbekende daders hebben een steen door de ruit van een seminariedeur gegooid en zo toegang tot het pand verkregen. De ruimtes werden vervolgens doorzocht. Volgens de huidige informatie is er niets gestolen. Wel werden er meerdere flessen sap aangetroffen die door de onbekende dader(s) waren geconsumeerd. De schade wordt geschat op ongeveer 500 euro. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie in Meppen via 05931/9490.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland
Bunde
Gisteravond is brandweer Bunde uitgerukt voor een brand in een appartement aan de Friedensweg. Buren hadden de brandweer gebeld omdat ze een rookmelder hoorden afgaan en er een brandlucht in het gebouw hing. De bewoonster van het betreffende appartement was niet thuis. De brandweer verschafte zich met speciaal gereedschap toegang tot het appartement. Daar bleek een pan met olie op het fornuis te staan. De brandweer schakelde het fornuis uit en bracht de pan naar buiten. Vervolgens werd de woning geventileerd. Er is niemand gewond geraakt. (Bron: Brandweer Bunde)