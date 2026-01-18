Nieuw Talent Orkest Veendam van start! 

VEENDAM – Op vrijdag 16 januari 2026 startte het projectorkest van Muziekvereniging Voorwaarts Veendam met 33 nieuwe talenten. Plezier, luisteren en samen voor een eerste keer muziek maken stond centraal tijdens deze eerste repetitie.
“Dit project laat zien dat muziek voor iedereen is, en dat plezier maken en leren hand in hand gaan”, aldus Robert van Dijk, voorzitter van de vereniging.
Na 10 repetities wordt het project afgesloten met een feestelijk slotconcert. Dat vindt plaats op donderdag 2 april om 19:30 uur in de foyer van Theater vanBeresteyn. Tijdens het concert laten de nieuwe talenten horen wat ze in korte tijd hebben bereikt.
Bron: Leonie Ketelaar