Nieuwjaarsbijeenkomst en officiële campagne‑aftrap PvdA/GroenLinks in de provincie Groningen

VEENDAM – De gezamenlijke afdelingen van PvdA en GroenLinks in de provincie Groningen trapten op 16 januari het nieuwe jaar én de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen af tijdens een feestelijke en goedbezochte bijeenkomst in vanBeresteyn te Veendam. De sfeer was warm, energiek en doordrenkt van optimisme over de gezamenlijke koers voor de provincie.
Welkomstwoord
De bijeenkomst werd geopend door de beide gewestelijk bestuur voorzitters van PvdA en GroenLinks. In hun welkomstwoord benadrukten zij het belang van een sterke, sociale en groene samenwerking tussen alle afdelingen in de provincie.
Opening door Julian Bushoff
Tweede Kamerlid Julian Bushoff verzorgde het officiële openingswoord. Hij sprak over de uitdagingen én kansen voor Groningen en onderstreepte hoe belangrijk lokaal bestuur is voor het realiseren van eerlijke kansen, sterke dorpen en toekomstbestendige voorzieningen.
Nieuwjaarsspeeches van de Statenfractievoorzitters
Daarna volgden inspirerende nieuwjaar speeches van de beide fractievoorzitters in Provinciale Staten: Eugenie Stolk (PvdA) en Bas de Boer (GroenLinks). Beiden blikten terug op het afgelopen jaar en keken vooruit naar een campagne waarin sociale rechtvaardigheid, klimaatambitie en leefbare gemeenschappen centraal staan.
De stem van de jeugd
Na de bijdrage van Bas de Boer kreeg ook een vertegenwoordiger van JS en DWARS het woord. Vanuit het motto “de jeugd is de toekomst” benadrukten zij hoe belangrijk het is dat jonge mensen actief betrokken worden bij de lokale politiek. Hun oproep tot frisse ideeën, durf en vernieuwing werd met enthousiasme ontvangen.
Presentatie top 4 kandidaten
Vervolgens haalde Wilma Bunt, vicevoorzitter van het gewestelijk bestuur PvdA Groningen, de top 4 van de gezamenlijke kandidatenlijst naar voren. Een zichtbaar trots moment voor zowel de kandidaten als de aanwezigen. De afdelingsvoorzitter en Wilma reikten aan ieder van hen een campagne‑speldje uit; een symbolisch startpunt van hun gezamenlijke inzet voor een sterke, sociale en groene provincie.
Afsluiting
Wilma sloot het formele gedeelte af met een warm dankwoord aan alle aanwezigen, vrijwilligers en kandidaten. Ze wenste de volledige lijst veel succes, energie en plezier in de campagneperiode die voor hen ligt.
Bron/foto’s: Het gewestelijk bestuur PvdA Provincie Groningen