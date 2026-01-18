Radiobingo superhoofdprijs van € 400,00 deze week naar Stadskanaal

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 18 januari 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKING EN ZON | WINTER NOG NIET KLAAR

Het is vandaag nog wat nevelig maar vanmiddag komt er redelijk wat zon bij. Het wordt niet meer zo zacht als gisteren want toen werd het 11 graden en vanmiddag is het maar 3 of 4 graden, bij een zwakke oostenwind. Vanavond kan er weer mist ontstaan en de temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Minimumtemperatuur komende nacht rond -2.

Morgen is er een zwakke tot matige zuidoosten-wind en daarmee wordt het overwegend zonnig met een maximumtemperatuur rond 3 graden. Dinsdag wordt het door die zuidoostenwind zelfs 4 of 5 graden en ook dan zal er vrij veel zon zijn.

Maar in de tweede helft van de week draait de wind naar het oosten en zal ook gaan toenemen. Er is die tijd meer bewolking met donderdag en vrijdag mogelijk wat lichte regen of sneeuw, bij middagtemperaturen van 1 á 2 graden. Er is dan ook weer meer nachtvorst maar of het volgend weekend ook overdag gaat vriezen is nog te bezien. In ieder geval lijkt de winter van 2026 nog niet klaar met ons.