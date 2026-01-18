Reina Sagel voor de tweede keer dagwinnaar klaverjasavond v.v. Westerwolde

VLAGTWEDDE – Vrijdagavond 16 januari vond de vierde klaverjasavond van het thans lopende seizoen van de v.v. Westerwolde plaats. Ook dit keer was er weer een prima opkomst. Totaal 35 klaverjassers wisten deze avond de weg naar de kantine op sportpark De Barlage in Vlagtwedde te vinden.
Toen de balans aan het eind van de avond kon worden opgemaakt, bleek dat zeven deelnemers meer dan 5000 punten had gescoord. Met 5317 punten werd Reina Sagel dit seizoen voor de tweede keer dagwinnaar binnen het klaverjaskampioenschap van de vereniging. Met deze score heroverde zij ook de koppositie in het tussenklassement met na vier speelronden 20.397 punten. Gemiddeld betekent dit bijna een totaal van 5100 punten per speelavond. Op de tweede plaats eindigde Patrick Koophof met 5282 punten en de derde plaats was voor Tiny Wilts met 5188 punten. In het verdere tussenklassement staan Jan Wilts (19.688 punten) en Jan Hendrik Veldman (19.623) punten op respectievelijk de tweede en derde plaats. Op zich zegt dit tussenklassement nog niet zoveel, omdat aan het eind van het kaartseizoen alleen de vijf beste speelavonden meetellen voor het kampioenschap.
Zoals gebruikelijk was er aan het eind van deze speelavond voor iedere deelnemer opnieuw een vleesprijs. Ook deze kaartavond konden er weer twee nieuwe deelnemers verwelkomd worden, hetgeen betekent dat het klaverjassen binnen de vereniging dit seizoen al 45 verschillende deelnemers kent.
Om dus in aanmerking te komen voor het klaverjaskampioenschap van de v.v. Westerwolde moet men vijf van de zeven keer hebben meegedaan. Bij meer deelnames wordt (worden) de laagste score(s) weggestreept. Uiteraard kan men ook los van dit kampioenschap deelnemen aan een enkele klaverjasavond. Het kampioenschap is uitgespreid over de maanden oktober tot en met april.
Goed te vermelden is dat oud-voorzitter Gert Luijten opnieuw bereid was deze avond de deelnemers van een drankje en hapje te voorzien.
De volgende klaverjasavond staat gepland op vrijdag 13 februari om 19.30, eveneens in de kantine op het sportpark.
Bron en foto’s: HJ Pleiter