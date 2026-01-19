Barrels Wintereditie Scandinavië namen alternatieve route en dat ging niet vlekkeloos

WINSCHOTEN – Donderdagmorgen vertrokken zo’n 145 deelnemers in 65 barrels voor een rondreis door Scandinavië. Negen dagen raggen ze in een oude barrel, die niet jonger mag zijn dan 20 jaar, door Noord Europa. Dit wordt weer georganiseerd door Zweep Events uit Winschoten.
Na het vertrek uit Winschoten was het eerste eindpunt Travemunde, waar de barrels per ferry de overtocht maakten naar Trelleborg. Vrijdagmorgen vertrokken ze in de richting van Stockholm, een rit van 647 kilometer. Vanaf daar gingen ze per veerboot naar Finland.
Bij het verlaten van de veerboot moesten alle bestuurders zaterdag even ‘blazen’. Iedereen mocht zijn weg vervolgen. Daarna reden ze van Turku naar Vuokatti; een leuke rit met voor de deelnemers een extra keuze om een alternatieve route te volgen. Dit viel behoorlijk in de smaak. Verder een grauwe dag met mist regen, sneeuw en ijzel, maar ze zijn allemaal zonder noemenswaardige problemen aangekomen.
Zondag reden de barrels naar Rovaniemi, de woonplaats van de kerstman. Hiervoor mochten ze ook een alternatieve route nemen en dat heeft een aantal geweten ook! Her en der kwamen ze vast te zitten, maar iedereen is eruit getrokken/gekomen. Op de valreep hebben ze nog het noorderlicht gespot.
Foto’s: Mazzelmoaze. Klik HIER voor meer foto’s.