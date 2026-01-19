Barrels Wintereditie Scandinavië namen alternatieve route en dat ging niet vlekkeloos

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 19 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE PERIODEN | NA WOENSDAG KOUDER

De meeste bewolking is verdwenen want het is vannacht opgeklaard, maar door de kou is er nog wel kans op mistbanken. En daarmee ook op rijvoming en gladheid op bruggen en viaducten. mist is verdwenen want het is opgeklaard. De temperatuur ligt vanochtend rond het vriespunt bij een zwakke zuidoostenwind, maar door de zonnige perioden zal de temperatuur stijgen tot ca. 3 graden. Later op de dag komt er dan weer wat meer bewolking en vanavond en vannacht kan er ook weer mist ontstaan. Minimumtemperatuur komende nacht rond -2.

Morgen is er een zwakke tot matige wind en zon wisselt dan af met bewolking. De temperatuur stijgt morgenmiddag tot ongeveer 4 graden. Woensdag is het ongeveer hetzelfde met ‘s nachts lichte vorst en ‘s middags een maximum van 4 graden.

Ná woensdag komt er wat meer wind en dan gaat de temperatuur per dag een graadje omlaag. Vanaf volgend weekend is er dan kans op een vorstperiode bij een oost-noordoostenwind, en zowel ‘s nachts als overdag lichte vorst. Het is eind van de week vaak bewolkt met misschien een enkele lichte sneeuwbui.