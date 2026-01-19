Binnenkijken bij Ubbo Emmius: voor toekomstige leerlingen én het bredere publiek



STADSKANAAL, ONSTWEDE – In januari zet scholengemeenschap Ubbo Emmius op meerdere momenten de deuren open. Tijdens de open dagen krijgen leerlingen uit groep 7 en 8 en hun ouders de kans om het onderwijsaanbod op de vestigingen te ontdekken en de sfeer op school te ervaren. Daarnaast organiseert Ubbo Emmius voor het eerst ook open huizen, waarbij de scholen zich nadrukkelijk openstellen voor een breder publiek. De activiteiten vinden plaats op 21, 27 en 29 januari 2026.

Open dagen: ontdekken en beleven

Tijdens de open dagen staat het ontdekken en beleven van onderwijs centraal. Toekomstige leerlingen en hun ouders kunnen rondlopen door de gebouwen, docenten en leerlingen ontmoeten en op verschillende plekken deelnemen aan activiteiten en lesjes. Op woensdag 21 januari is de open dag van de vestiging aan de Sportparklaan, waar bezoekers kennismaken met de profielen en het dagelijkse schoolleven.



Op dinsdag 27 januari opent de vestiging Maarsdreef haar deuren en op donderdag 29 januari volgt de vestiging in Onstwedde. Met allerlei leuke opdrachten en praktische activiteiten worden deelnemers door de school geleid, waardoor zij een goed beeld krijgen van wat deze vestigingen te bieden hebben

Het Praktijkonderwijs aan de Gelderselaan laat op donderdag 29 januari zien hoe praktijkvakken eruit zien. Deelnemers kunnen zelf aan de slag met uiteenlopende activiteiten, zoals lassen en houtbewerking. Er staan machines van Groen uitgestald en ook bij Zorg & Welzijn is van alles te doen. Daarnaast zorgen dansoptredens van PROud en een marktje in de kantine voor een levendige sfeer.

Nieuw: Open huis voor een breder publiek

Nieuw dit jaar zijn de open huizen van de bovenbouwvestigingen Engelandlaan en Stationslaan. Deze momenten hebben een ander karakter: naast (toekomstige) leerlingen en ouders zijn ook buurtbewoners en andere geïnteresseerden welkom om vrijblijvend binnen te lopen en de sfeer en activiteiten op school te ontdekken.

Het open huis aan de Engelandlaan wordt georganiseerd door leerlingen van het praktijkgericht programma (PGP). Zij verzorgen rondleidingen en activiteiten en laten zien hoe theorie en praktijk samenkomen in het onderwijs.

Aan de Stationslaan kunnen bezoekers rekenen op een gevarieerd programma met rondleidingen, demonstraties, muziek en presentaties over verschillende onderwijsrichtingen. Het gebouw is recent van binnen geschilderd en staat dit jaar extra in de spotlight vanwege het 100-jarig bestaan van het gebouw. Over dit jubileum volgt later meer informatie.

Ubbo Emmius nodigt toekomstige leerlingen en hun ouders uit om de open dagen te ervaren en daarnaast ook iedereen die interesse heeft om bij de open huizen een kijkje te nemen.

Open dagen

Sportparklaan woensdag 21 januari 16:00-20:00

Maarsdreef dinsdag 27 januari 14:30 – 17:00 en 18:00 – 20:30

Onstwedde donderdag 29 januari 16:00 – 17:30 en 18:30 – 20:00

Praktijkonderwijs donderdag 29 januari 16:00 – 20:00

Open Huis

Engelandlaan dinsdag 27 januari 15:00-19:00 uur

Stationslaan dinsdag 27 januari 15:30-20:30 uur

Bron: Trivium