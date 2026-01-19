Brand verwoest tussenwoning Stadskanaal

STADSKANAAL – Vannacht is aan de Gelderselaan in Stadskanaal een tussenwoning uitgebrand.

Brandweer Stadskanaal werd vannacht om iets over drie uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Gelderselaan in Stadskanaal. Omdat de brand uitslaand was, schaalde de meldkamer op naar middelbrand. Een extra tankautospuit en de hoogwerker van brandweer Stadskanaal kwamen ter plaatse.

Omdat het om een rijtjeswoning ging en de brand uitslaand was, heeft de eerste eenheid ter plaatse opgeschaald naar grote brand. Naastgelegen woningen werden ontruimd. Het gas werd door de netbeheerder afgesloten.

De bewoners lagen te slapen toen zij rond 03:00 uur wakker werden van een geluid. Al snel ontdekten ze dat er brand was op de benedenverdieping. Zij wisten het huis ongedeerd te verlaten. Naar verluidt heeft een kat de brand niet overleefd.

Rond half zes werd het sein: ‘brand meester’ gegeven en kon het nablussen beginnen.

De politie is direct een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Er is gesproken met de bewoner en agenten hebben meerdere buurtbewoners gesprokken. Ook zijn camerabeelden bekeken. In de ochtend is sporenonderzoek verricht. Het onderzoek is volop gaande. Er is nog niemand aangehouden

De politie houdt rekening met brandstichting. Omwonenden hebben kort voor de brand glasgerinkel en een harde knal gehoord. Er wordt onderzocht of er sprake is geweest van een explosie. Heb je meer informatie over deze brand? Heb je bijvoorbeeld mensen horen praten over betrokkenen? Of heb je iets gezien of gehoord en dit nog niet gedeeld met de politie? Ze komen graag met je in contact. Je kunt ze bereiken door te bellen naar 0900-8844. Wil je liever niet dat de politie jouw naam weet? Deel dan je tips met Meld Misdaad Anoniem. Dat kan op hun site of door te bellen naar 0800-7000 of deel je info via het tipformulier.

Bron: Veiligheidsregio Groningen

Foto’s: Ingezonden

Hulpdiensten zijn momenteel ter plaatse in #Stadskanaal. We kregen rond 03:10 uur een melding van een brand in een woning aan de Gelderselaan. Er is mogelijk een explosie voorafgegaan aan deze brand. — Politie Groningen (@POL_Groningen) January 19, 2026