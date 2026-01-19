Deens ziekenhuisdrama Second Victims te zien in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Maandag 26 januari 2026 is het indringende Deense drama Second Victims te zien in Filmhuis vanBeresteyn. Een film die de emotionele tol blootlegt van werken in een overbelast zorgsysteem. De film was een groot succes in Denemarken en werd daar uitgeroepen tot beste film van het jaar.
In Second Victims volgt de kijker de bekwame arts Alexandra, overtuigend gespeeld door Özlem Saglanmak (bekend van Borgen). Door ernstig personeelstekort draait zij twee diensten tegelijk op de spoedeisende hulp. Onder hoge druk stuurt ze de achttienjarige Oliver en zijn moeder naar huis. Enkele minuten later krijgt Oliver een levensbedreigende beroerte. Wat volgt is een aangrijpende psychologische strijd, waarin schuldgevoelens, twijfel en verwijten door de ziekenhuisgangen echoën.
Regisseur Zinnini Elkington laat zien hoe niet alleen patiënten, maar ook zorgverleners slachtoffer kunnen worden van een falend zorgsysteem. De film biedt een genuanceerd en menselijk portret van medische verantwoordelijkheid en morele dilemma’s, gedragen door sterke acteerprestaties van onder anderen Trine Dyrholm, Anders Matthesen en Iman Meskini.
Datum: Maandag 26 januari 2026
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn