Expositie van poëziealbums in bibliotheek Ter Apel

TER APEL – Bijna iedereen had vroeger wel een poëziealbum (of: poesiealbum). De bibliotheek in Ter Apel heeft nu een tentoonstelling met poëziealbums van alle tijden.
In de bibliotheek van Ter Apel is momenteel een bijzondere expositie te zien met poëziealbums. Deze albums, vaak gevuld met persoonlijke gedichten, tekeningen en herinneringen, geven een uniek inkijkje in een geliefde traditie uit het verleden.
De expositie is vanaf nu te bezichtigen en loopt tot en met eind maart. Bezoekers zijn van harte welkom om tijdens de reguliere openingstijden de collectie te komen bekijken.
Bron: Lilian Zielstra