Gerben en Ruben jongste Westerwolders van het Jaar

SELLINGEN – Gerben Meijer (19) en Ruben Meems (15) zijn verkozen tot de Westerwolder van het Jaar. De twee neven uit Vlagtwedde hebben eind oktober in Veendam een man uit het water gehaald en daarmee zijn leven gered.

De verkiezing Westerwolder van het Jaar is voor de zesde keer georganiseerd door de redactie van de Kanaalstreek Ter Apeler Courant en het Streekblad van Mediahuis.

Spannend

Zowel de lezers van de weekbladen als de vakjury hebben hun stem uitgebracht. Tot het laatste moment was het spannend. Drie finalisten eindigden op de gedeelde derde plaats, de nummer twee en de winnaar hebben uiteindelijk net iets meer punten vergaard.

De uitslag van de verkiezing is vanavond in het gemeentehuis in Sellingen bekend gemaakt door burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde.

De hoofdprijs is ook deze keer aangeboden door Marije Wensink van Goudwicht uit Oudeschans.

Jongste winnaars ooit

Het is voor de eerste keer dat een duo is genomineerd voor de verkiezing. Bovendien zijn Gerben en Ruben de jongste winnaars ooit.

Er mag geen twijfel over bestaan, zonder het ingrijpen van Ruben Meems en Gerben Meijer uit Vlagtwedde had een oudere man in Veendam niet meer geleefd. De twee neven wisten samen met twee omstanders de drenkeling op het nippertje te redden.

Man in het water

Terwijl ze aan het vissen waren hoorden zij iets verderop iemand om hulp roepen. Er bleek een man in het water te liggen. Gerben aarzelde geen moment en wist de man uit het water te krijgen.

Ruben stond op de kant en hees de man met veel moeite samen met een andere omstander op de steiger. Vervolgens heeft hij een ambulance gebeld, terwijl mensen foto’s stonden te maken. “De man was niet bij bewustzijn. Toen we hem aan de kant hadden, dachten we dat hij dood was. Een voorbijganger draaide hem echter op zijn zij en er kwam gelijk een hoop water uit.”

Geweldige prestatie

Hoewel beide neven naderhand rustig en nuchter op het hele voorval reageerden, is en blijft het een geweldige prestatie. Door hun adequate manier van handelen hebben zij het leven van een persoon gered.

Na de reddingsoperatie konden de neven opwarmen in een politieauto, daar kregen ze ook warmtedekens. De agenten hebben de twee jonge helden toen naar huis gebracht. Eén van de agenten reed de politieauto, de ander reed de auto van Gerben.

En de vissers zelf? Die stonden een dag later alweer te hengelen, hopend op een rustigere dag.

Gerben en Ruben zijn de jongste Westerwolders van het Jaar.

Bron: Paul Abrahams

Foto’s: Malou Vos en Paul Abrahams