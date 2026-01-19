Grote belangstelling bij eerste ophaaldag aardappelen in Sellingen

SELLINGEN – De eerste ophaaldag van de aardappelen van boer Frank Westerman uit Sellingen heeft zaterdag veel belangstelling getrokken. Na het faillissement van afnemer Celavita bleef Westerman met een grote partij aardappelen zitten. Dankzij het initiatief Aardappel Lokaal konden mensen de aardappelen voor het eerst ophalen bij de boer zelf.
Volgens Westerman liep het meteen druk. “Het was een komen en gaan van auto’s. Op een gegeven moment stond er zelfs file tot aan de straat,” vertelt hij. “Dat had ik nooit verwacht.”
Het initiatief werd in korte tijd opgezet om te voorkomen dat de aardappelen vernietigd zouden worden. “We zochten naar een oplossing, zodat aardappelen die anders verloren zouden gaan toch bij mensen op het bord belanden,” zegt initiatiefnemer Marjolein de Vroed.
Ook bezoekers reageerden positief op de eerste ophaaldag. Veel mensen kwamen speciaal langs om de boer te steunen en voedselverspilling tegen te gaan.
