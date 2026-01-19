DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Bunde
Gisteren verloor een onbekende automobilist door onbekende oorzaak onderdelen van zijn voertuig. Dit gebeurde rond 17.45 uur op de A31, ter hoogte van Bunde, in rijrichting Emden. Een bestuurder van een grijze VW Golf zag de voorwerpen te laat op de rijbaan liggen en reed er overheen. Hierdoor ontstond schade ter hoogte van een bedrag van vier cijfers. Onderzoek wees uit dat de onderdelen van een voertuig van het merk Scania afkomstig zijn. Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen.
Haren
Op maandag 12 januari botste om 16.30 uur op de A31 ter hoogte van Haren een 75 jarige bestuurder van een Mitsubishi tegen een voorwerp dat op de weg lag. Het voorwerp was van een open laadbak van een voor hem rijdende kleine vrachtwagen (Pick-up) gevallen. De schade bedraagt 2.000 euro. De bestuurder van de vrachtwagen reed door en verliet de snelweg bij de afslag Haren richting de B408. De politie van Haren verzoekt getuigen die informatie kunnen verstrekken over het ongeval of de betrokken vrachtwagen contact op te nemen via (05932) 72100.
Papenburg
Woensdag is tussen 10.00 en 11.15 uur op de parkeerplaats bij het Ems Center een VW Tiguan aangereden. De dader is vervolgens doorgereden. Getuigen worden verzocht contact met de politie van Papenburg op te nemen via 04961 – 9260.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland