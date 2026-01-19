Mussel viert succes met predicaat ‘Kern met Pit’

MUSSEL – Het project ‘Mussel 80 jaar bevrijding’ heeft het predicaat Kern met Pit behaald. De
voorzitter van het wijkbestuur van Mussel nam zaterdag 17 januari in Slochteren de bijbehorende cheque van € 1.000,- in ontvangst. Wethouder Klaas Pals was hierbij aanwezig om de initiatiefnemers te feliciteren met dit resultaat voor het dorp (klik hier voor onze berichtgeving).
Het initiatief uit Mussel werd vorig jaar aangemeld voor de landelijke leefbaarheidswedstrijd van Katalys. De uitdaging was om binnen één jaar een droom voor de buurt te realiseren. Dat dit is gelukt, wordt nu bekroond met het predicaat en een financiële bijdrage.
Wethouder Klaas Pals, die als dorpswethouder nauw betrokken is bij Mussel, is trots op de inzet van de bewoners. Hij vindt het geweldig dat inwoners zelf de schouders onder hun leefomgeving zetten. Volgens de wethouder laat dit project zien hoe groot de verbondenheid in onze dorpen is. Hij was daarom graag aanwezig in De Houtstek om dit succes samen met de voorzitter en de rest van het wijkbestuur te vieren.
Nieuwe dromen voor Stadskanaal
Naast het succes in Mussel staan er alweer nieuwe plannen in de steigers. Twee nieuwe groepen inwoners uit Stadskanaal starten dit jaar hun eigen uitdaging. Het gaat om het project ‘Watertap op volkstuincomplex’ en de komst van ‘De Beunebus’. Beide groepen hebben een jaar de tijd om hun plan
werkelijkheid te maken. Zij krijgen hierbij ondersteuning van een adviseur van Katalys.
De gemeente Stadskanaal moedigt deze initiatieven van harte aan. Wethouder Pals heeft in Slochteren ook direct kennisgemaakt met deze nieuwe deelnemers. Hij benadrukt dat de gemeente graag meedenkt en waar mogelijk support biedt om deze buurtprojecten tot een succes te maken. Inwoners die hun buurt groener, veiliger of gezelliger willen maken, zijn van grote waarde voor de hele gemeenschap.
Bron: Gemeente Stadskanaal