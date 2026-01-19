Nijjoarsveziede in Museum Goedewaagen

NIEUW-BUINEN – Museum Goedewaagen plande voor zondagmiddag 11 januari zijn traditionele Nijjoarsveziede. Die viering moest door de bar en boze weersomstandigheden in de tweede week van januari afgelast worden. Onder een beter gesternte staat het programma van de 11e nu voor zondagmiddag 25 januari van 13.30 tot 16.00 uur gepland.
Tegelijk presenteert het museum zes nieuwe exposities waarvoor het museumteam rond de jaarwisseling veel werk aan de herinrichting verzette. Beeldmateriaal van 5 van deze tentoonstellingen staat op de uitnodiging. Afgelopen week is daar een zesde deelexpositie over de New Look-vormgeving van de Goudse Pottenbakkerij Zuid-Holland uit de periode 1952-1963 aan toegevoegd.
Gevierd wordt ook een wezenlijke museumuitbreiding. Dankzij een schenking van het cultuurfonds 200 jaar Nieuw-Buinen konden namelijk 14 glasvitrines van de Historische Vereniging Nieuw-Buinen aangekocht worden. De vitrines die verrijkt zijn met een professionele LED-verlichting, bieden de mogelijkheid om een selectie van 200 objecten uit de unieke collectie aan Goedewaagen design van sieraardewerk en serviesgoed uit de jaren 1923-2019 een semi-permanente expositieplaats te geven.
De eigen research naar de regionale glasindustrie blijkt uit een nieuwe tentoonstelling van de glasfabriek Sterglas van G.A. Wilbrink uit Musselkanaal. Deze fabriek richtte zich in de periode 1950-1975 onder meer op de productie van lampen van houders voor waxinelichtjes tot plafondlampen in de stijl van een ouderwetse petroleumlamp. Kenmerkend voor de vormgeving is de combinatie van metaal en glas. Expositiemaker Henk Brans toont nieuwe aanwinsten, geschonken door de familie Wilbrink. Het Kanaalster Museum van de Streek gaf verder bruiklenen.
Bron: Museum Goedewaagen