Ontspannen en ontmoeten bij Trefpunt Mantelzorg Blijham

BLIJHAM – Mantelzorgers zijn elke derde donderdag van de maand van harte welkom bij het Trefpunt Mantelzorg in Blijham. Een fijne middag om even uit de zorg te zijn, ervaringen te delen en lotgenoten te ontmoeten in een ontspannen en gemoedelijke sfeer.
Tijdens de laatste bijeenkomst op donderdag 16 januari werden er kniepertjes gebakken en een moodboard gemaakt. Tussen het bakken en knippen ontstonden mooie gesprekken over mantelzorg en het dagelijks leven.
Bent u mantelzorger en wilt u ook een gezellige en ontspannen middag met mensen die u begrijpen? Kom gerust eens langs bij het Trefpunt Mantelzorg in Blijham.
Wanneer: ieder derde donderdag van de maand
Tijd: 14:00-16:00 (inloop vanaf 13:30)
Locatie: MFA “De Koningspil” Veurste Rou 2 Blijham
Voor vragen:
Bel/App: 06-11902928/ 0599 582 460
Mail: a.kamminga@welzijnwesterwolde.nl
Bron en foto’s: Astrid Kamminga – Rodermans