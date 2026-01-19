Oranje Fonds zoekt duizenden vrijwilligers voor NLdoet 2026

REGIO – Het Oranje Fonds is op zoek naar duizenden mensen die een dag hun handen uit de mouwen willen steken bij NLdoet. Tijdens de 22ste editie van deze landelijke vrijwilligers actie worden door het hele land veel activiteiten georganiseerd. Op nldoet.nl is te zien waar in de buurt activiteiten plaatsvinden en kunnen mensen zich inschrijven. Aanmelden kan tot het weekend van 13 en 14 maart.
Mensen die iets liefs doen voor een ander zijn onmisbaar. Samen dragen ze bij aan een verbonden samenleving. In alle wijken en buurten in Nederland zijn vrijwilligers actief en is vraag naar extra handen. Van het voorjaarsklaar maken van moestuinen, tot het beitsen of verven van schuren en het opknappen van natuur- of speeltuinen. Maar ook op sociaal gebied is er veel om uit te kiezen. Veel zorg- en welzijnsorganisaties zijn op zoek naar mensen die een dag(deel) het verschil willen maken voor hun bewoners. Speel een spelletje, maak een wandeling, drink een kop koffie of dans mee.
Ontdek het zelf
Het Oranje Fonds organiseert al meer dan twintig jaar NLdoet. Tijdens de editie van vorig jaar deden meer dan 60.000 mensen mee. Deelnemers kunnen ervaren hoe het is om je een dag in te zetten voor een ander. Het is niet alleen fijn voor de organisatie en de mensen die worden geholpen, maar ook voor deelnemers zelf. Bovendien kunnen deelnemers anderen zoals buurtgenoten of directe buren leren kennen.
Verbonden samenleving
Vrijwilligers dragen allemaal een belangrijk steentje bij aan een verbonden samenleving. “Het leven wordt makkelijker als je terecht kunt bij een ander. NLdoet geeft mensen de mogelijkheid om te beleven op hoeveel manieren je iets voor een ander kunt betekenen. Uit ervaring weten wij dat het fantastische ontmoetingen oplevert en vaak ook het zaadje plant om je vaker voor een ander in te zetten,” aldus Sandra Jetten, directeur van het Oranje Fonds.
Bron: Oranje Fonds