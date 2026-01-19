Ruben (16) uit Bellingwolde is verkozen tot Leutje Westerwolder van het Jaar

BELLINGWOLDE – Ruben Baalmans is verkozen tot Leutje Westerwolder van het Jaar. Dat heeft de vakjury besloten. De prijs is vanavond in het gemeentehuis in Sellingen uitgereikt door burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde.

De verkiezing is georganiseerd door de redacteur van de Kanaalstreek Ter Apeler Courant en Streekblad.

Het darten stroomt door de aderen van Ruben Baalmans. De 16-jarige inwoner van Bellingwolde is iedere doordeweekse dag een paar uurtjes aan het trainen en komt bijna elk weekend in actie tijdens een wedstrijd in binnen- of buitenland. Er worden heel wat kilometers afgelegd.

“Het liefst ben ik elke dag aan het darten”, vertelt Ruben die dit jaar examen doet aan het Dollard College in zijn woonplaats. “Gelukkig verleent mijn school alle medewerking, zodat ik veel kan spelen. Darten is natuurlijk prachtig, maar na het examen wil ik toch een mbo-diploma gaan halen. Er zijn maar heel weinig darters die met de sport hun boterham kunnen verdienen.”

Ruben was elf jaar toen hij voor de eerste keer wat pijltjes gooide op het dartbord van zijn vader.

Sinds die tijd grossiert het talent in prijzen. Hij won onder (veel) meer de Dutch Open in Assen bij de Aspiranten en een jaar later bij de Junioren. Een opmerkelijke prestatie.

Hij was Nederlands kampioen bij de aspiranten en sleepte in 2024 de titel NDB Masters in de wacht.

Kers op de slagroomtaart was de mondiale titel met het Nederlands team die in september 2025 tijdens het WK in Zuid-Korea werd gepakt.

Ruben hoopt dit jaar met het Nederlands team te kunnen deelnemen aan het EK in Ierland en aan het WK in Gibraltar. “Er is geen tijd om rustig achterover te leunen. Er is veel concurrentie. Je moet keihard blijven trainen en wedstrijden blijven spelen om nóg beter te worden.”

