Sjoeltoernooi in Ter Apel

TER APEL – Op zaterdag 7 februari organiseert Sjoelvereniging Ter Apel in buurthuis de Grensstreek een sjoeltoernooi.
Dit toernooi is de derde van de vijf wedstrijden die georganiseerd worden bij verschillende verenigingen. Aan dit toernooi doen tussen de 50 en 60 sjoelers mee uit de provincies Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel. Publiek is van harte welkom op zaterdag 7 februari in buurthuis De Grensstreek Barnflair Oost 58 in Ter Apel. Het toernooi begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 15.00 uur.
Op deze locatie hebben de leden van Sjoelvereniging Ter Apel ook hun trainingsavonden. Dit is op de woensdagavond vanaf 19.30 uur. Voor informatie kunt u contact opnemen met Hermandepenbrock@ziggo.nl of per telefoon nummer 0627214672.
Bron: Herman Depenbrock