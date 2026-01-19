Smooth Collective brengt lounge vibes naar Gastrobar MOOD in Winschoten

WINSCHOTEN – Op zondag 1 februari staat Gastrobar MOOD in Winschoten volledig in het teken van ontspanning, live muziek en culinaire verwennerij. Van 15.00 uur tot 19.00 uur verzorgt Smooth Collective een sfeervol live optreden dat perfect aansluit bij een ontspannen zondagmiddag.
Smooth Collective bestaat uit lokale topmuzikanten die muziek ademen. Met zang, piano en saxofoon creëren zij een warme, relaxte ambiance vol heerlijke lounge vibes. Het repertoire bestaat uit een spannende mix van soul, pop en jazz, waarbij herkenbare klassiekers worden gebracht in een geheel eigen en verrassend jasje.
Wat Smooth Collective extra bijzonder maakt, is de interactie met het publiek: bezoekers mogen hun favoriete nummers aanvragen, waardoor elk optreden uniek is. Laat je verrassen door de muzikaliteit en geniet van een middag waarin muziek en sfeer samenkomen.
De entree is gratis. Bezoekers kunnen tijdens het optreden ontspannen borrelen of genieten van het speciaal samengestelde Smooth Collective 3-gangen keuzemenu, dat exclusief deze middag wordt aangeboden door Gastrobar MOOD.
Smooth Collective trad voorheen eerder op in de Harbour Jazz Club in Winschoten; saxofonist Martijn Bick is een bekende naam in de regio.
Datum: zondag 1 februari
Tijd: 15.00 – 19.00 uur
Locatie: Gastrobar MOOD, Winschoten
Entree: gratis
Reserveren gewenst en verstandig
Bron: Erik Nap