Stichting Museum Klooster Ter Apel benoemt twee nieuwe bestuursleden

TER APEL – Stichting Museum Klooster Ter Apel heeft twee nieuwe bestuursleden benoemd: Daniël van Huizen en Wijtske Kootstra. Beiden zijn tijdens de recente bestuursvergadering officieel geïnstalleerd.
Daniël van Huizen is specialist cultureel erfgoed en gespecialiseerd in het behoud en de restauratie van historische gebouwen. Zijn vakinhoudelijke kennis van en ervaring met monumentale architectuur sluiten nauw aan bij de ambities van de stichting om het Museum Klooster Ter Apel duurzaam te beheren en te ontwikkelen.
Wijtske Kootstra brengt expertise mee op het gebied van communicatie, organisatie en circulaire processen. Zij heeft ruime ervaring met het verbinden van partijen en het versterken van samenwerkingen binnen de regio.
Met de komst van de nieuwe bestuursleden neemt de stichting afscheid van Koos Levenga en Pim Witteveen. De stichting bedankt hen voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid, die van grote waarde is geweest voor het behoud en de ontwikkeling van het kloostercomplex en het museum.
Museum Klooster Ter Apel is gevestigd in het klooster ‘Domus Novae Lucis’ uit 1465, is een uniek middeleeuws kruisherenklooster en een belangrijke culturele en toeristische bestemming in Noord-Nederland.
Bron: Marjan Brouwer