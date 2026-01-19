Tentoonstelling tekeningen van Rolien Joldersma in Bibliotheek Ter Apel

TER APEL – In de Bibliotheek van Ter Apel is momenteel een wisselexpositie te zien met werk van Rolien Joldersma uit Nieuw-Weerdinge. Rolien Joldersma (56) is werkzaam in de ouderenzorg en tekent en schildert al van kleins af aan.
De laatste jaren richt zij zich vooral op tekenen met pastelpotloden. Het werken met deze materialen geeft haar rust en ontspanning, wat duidelijk terug te zien is in haar werk. De tekeningen zijn aan de muur van de bibliotheek te bewonderen en nodigen uit tot rustig kijken en genieten.
Bezoekers zijn van harte welkom om de tentoonstelling tijdens de reguliere openingstijden te bekijken.
Bron: Lilian Zielstra