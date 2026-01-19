Tijdelijke patiëntenstop vakgroep Neurologie Ommelander Ziekenhuis

SCHEEMDA – Het Ommelander Ziekenhuis Groningen heeft te maken met een tekort aan neurologen en een sterk gestegen zorgvraag. Om de zorg voor hun patiënten op de lange termijn te waarborgen, heeft de vakgroep Neurologie besloten om per 5 januari 2026 tijdelijk geen nieuwe patiënten voor reguliere neurologische zorg aan te nemen.
De vakgroep Neurologie staat voor een grote uitdaging. Er is momenteel een wachtlijst van ongeveer 1.200 nieuwe patiënten, met een wachttijd die op kan lopen tot 500 dagen. Om de kwaliteit en veiligheid van zorg voor de huidige patiënten en de patiënten van de toekomst te waarborgen, hebben ze besloten om vanaf halverwege december tijdelijk geen nieuwe patiënten voor de Neurologie aan te nemen. Een patiëntenstop is een moeilijke, maar noodzakelijke maatregel. Deze maatregel is bedoeld om de zorg voor bestaande en spoedpatiënten veilig en kwalitatief goed te houden, de wachtlijst te verkorten en de vakgroep Neurologie duurzaam te versterken.
Wat betekent dit voor de patiënt?
Voor nieuwe reguliere patiënten betekent dit dat zij via hun huisarts en zorgverzekeraar naar omliggende ziekenhuizen in de regio worden verwezen. Spoedpatiënten blijven uiteraard toegang houden tot de zorg in het OZG. Ook klinische opnames vanuit de Spoedeisende hulp en de poliklinische TIA-straat blijven toegankelijk. Patiënten die al op de wachtlijst staan om voor het eerst gezien te worden door een neuroloog, behouden hun verwijzing.
Op 1 april 2026 wordt deze maatregel geëvalueerd en bekijkt het ziekenhuis we dan weer nieuwe patiënten kunnen aannemen. Als er eerder ruimte ontstaat, zullen ze de maatregel versoepelen.
Bron: OZG