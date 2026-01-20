Erik de Boer nieuw lid raad van commissarissen Ommelander Ziekenhuis Groningen

SCHEEMDA – Het Ommelander Ziekenhuis Groningen verwelkomt de heer E. (Erik) de Boer (1966) met ingang van 1 februari 2026 als nieuw lid van de raad van commissarissen (rvc). Hij volgt de heer U. (Ulco) Vermeulen op die per 1 februari 2026 aftreedt vanwege het einde van zijn tweede termijn.

Erik de Boer brengt veel financiële en toezichthoudende ervaring mee uit de bancaire, verzekerings- en zorgsector. Sinds 2015 werkt hij bij Univé Verzekeringen, waar hij sinds 2023 Directeur Finance & Risk is. Eerder was hij verantwoordelijk voor Vermogensbeheer & Treasury en Enterprise Risk Management. Daarvoor werkte hij onder andere als Director Financial Risk Management bij Deloitte Nederland, Directeur Treasury & Financial Markets bij Friesland Bank en Managing Director Credit Risk Management bij ING. Ook als toezichthouder heeft Erik een stevige staat van dienst: hij is vice-voorzitter van de Raad van Toezicht bij GGZ Friesland en lid van de raad van commissarissen bij Caparis. Daarnaast was hij tot 2025 negen jaar lang vice-voorzitter van de raad van toezicht bij ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten.

Verbonden met de regio

Als geboren en getogen Fries, opgegroeid in een huisartsengezin, voelt Erik zich sterk verbonden met de Noordelijke regio en de zorg. Erik de Boer: ‘Ik ben een Fries, maar ook een echte noorderling. Ik voel me sterk verbonden met de Noordelijke én Groninger regio, waar ik ook woon. Ik vind het ontzettend belangrijk dat goede zorg dichtbij beschikbaar en bereikbaar is, want dat draagt direct bij aan de kwaliteit van leven in onze regio. Tegelijk staan we voor grote maatschappelijke vragen: hoe houden we de zorg toekomstbestendig én betaalbaar? Ik kijk er dan ook naar uit om vanuit de rvc van het Ommelander Ziekenhuis bij te dragen aan een solide ziekenhuis dat goede zorg organiseert en bereikbaar is voor de inwoners van de regio. Mijn focus ligt daarbij op de bedrijfsvoering. Daar heb ik veel ervaring mee, ook vanuit mijn huidige rol bij Univé. Ik heb er erg veel zin in om in de rvc van het Ommelander Ziekenhuis aan de slag te gaan.’

Waardevolle aanvulling

Ruurd Jan Roorda, voorzitter van de rvc van het Ommelander Ziekenhuis: ‘Ulco Vermeulen is met zijn tomeloze inzet, zijn bestuurlijke ervaring en enorme netwerk in de regio van grote betekenis geweest voor het Ommelander Ziekenhuis. Zijn grote kracht is dat hij altijd boven vraagstukken weet uit te stijgen en autonoom blijft denken. Bovendien gaat hij vaak net een laag dieper, waardoor we zaken nóg scherper kregen. We gaan Ulco als vice-voorzitter van de rvc dan ook missen.

Tegelijk zijn we heel blij met de komst van Erik de Boer. Met zijn bancaire achtergrond en sterke profiel op bedrijfsvoering is hij een waardevolle aanvulling voor de rvc. Net als Audrey Antuma heeft hij een financiële achtergrond die voor ons van grote toevoegde waarde is. Bovendien neemt Erik relevante toezichthoudende ervaring mee vanuit ziekenhuis Nij Smellinghe en de GGZ. Binnen de rvc zal hij onder andere zitting nemen in de auditcommissie. Omdat we Erik al een paar maanden geleden hebben geworven, kon hij zich de afgelopen periode achter de schermen al goed inwerken. Het is dan ook prettig dat we vanaf 1 februari voortvarend verder kunnen.’

Over het Ommelander Ziekenhuis

‘Het Ommelander Ziekenhuis is van betekenis. Voor patiënten, voor medewerkers en voor de regio. Met ruim 1500 collega’s werken wij dagelijks aan de best mogelijke zorg voor onze patiënten, de inwoners van Noord- en Oost-Groningen. We doen dat vanuit ons moderne ziekenhuis in Scheemda. Met de spoedeisende hulp, de (acute) verloskunde en een breed palet aan medisch specialistische basiszorg zijn wij hét ziekenhuis voor de regio. We werken daarbij nauw samen met andere zorgaanbieders en onze verwijzers. Ons motto: Samen. De beste zorg. Dichtbij’, aldus OZG.

Bron: OZG