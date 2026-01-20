DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Bunde
Tussen 16 januari 15.00 en 19 januari 8.00 uur is met een onbekend voorwerp het raam in de toegangsdeur van de kleuterschool aan de Birkenstraße vernield. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het bureau in Weener of Leer.
Haren
Gistermorgen botste op de parkeerplaats Neuer Markt een witte auto achterop de Skoda Citigo van een 67 jarige vrouw. De vrouw mest vanwege overige verkeer wachten voordat ze de parkeerplaats kon oprijden. De bestuurder van de witte auto is na de aanrijding doorgereden. De politie van Haren verzoekt getuigen die informatie kunnen verstrekken over het ongeval contact op te nemen via (05932) 72100.
Dörpen
Op 17 januari is tussen 18.00 en 18.30 uur op de parkeerplaats van de Lidl in Dörpen een zwarte VW Polo beschadigd. De schade aan de passagierszijde bedraagt 1.500 euro. De veroorzaker is onbekend. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen met het bureau in Papenburg 04961 / 9260.
Meppen
Sinds maandag 19 januari wordt de 77 jarige Klaus Speer uit Meppen vermist. Hij wou in zijn Opel Astra met kenteken EL-KE 548 van Salzbergen naar Meppen rijden, maar is daar niet aangekomen. Sindsdien ontbreekt ieder contact en spoor. Er zijn aanwijzingen dat hij mogelijk richting Leer is gereden. De heer Speer lijdt aan dementie, zijn oriëntatievermogen is aangetast en hij is afhankelijk van insuline. Heeft u de heer Speer of zijn auto gezien neem dan contact op met politie Meppen 05931 / 9490.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland