Maak je eigen schilderij tijdens een creatieve OnderOns workshop

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 20 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE DINSDAG | EN DROGE DAGEN

Het is mooi helder met maar weinig bewoking dus het is een zonnige dag. Er staat een zwak tot matig windje uit oost tot zuidoost en de maximumtemperatuur voor vanmiddag is +4 graden.

Vannacht daalt het opnieuw tot -1 of -2, net zoals afgelopen nacht. Ook dan is het helder, al komt er iets meer hoge bewolking. Morgen zul je dat ook zien want dan zijn er nog mooie zonnige perioden, maar soms is het ook helemaal bewolkt. Het wordt morgenmiddag 4 of 5 graden en dan is de wind matig (windkracht 3 tot 4).

Donderdag is er windkracht 4 tot 5 en dan heeft de bewolking de overhand, maar het is nog droog. De temperatuur daalt ’s nachts naar -2 of -3, de maximumtemperatuur is donderdag 1 of 2 graden. Vrijdag is dat ook zo en in het weekend wordt het iets kouder, met kans op wat lichte sneeuw. Er is ook een goede kans dat dat volgende week verder gaat als serieuze vorstperiode.