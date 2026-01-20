Maak je eigen schilderij tijdens een creatieve OnderOns workshop

VEENDAM – Iedere dinsdagmiddag om 14:00 uur is het tijd voor ‘OnderOns’ in vanBeresteyn. Een gezellig en laagdrempelig programma vol creatieve, inspirerende en muzikale activiteiten, speciaal voor iedereen die graag anderen ontmoet.
Op dinsdag 27 januari organiseren we een Creatieve Workshop! Deelnemers gaan een schilderij maken. Met behulp van een lijmpistool ga je een mooi patroon maken op een canvasdoek. Wanneer je patroon klaar is ga je met verf aan de slag om het patroon in te kleuren. Je mag natuurlijk zelf je onderwerp, patroon en kleuren bepalen.
Datum: Dinsdag 27 januari 2026
Aanvang: 14.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn