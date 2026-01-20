Musea in Groningen boeken goed resultaat en begroeten ook in 2025 veel bezoekers

GRONINGEN – Uit de binnengekomen cijfers blijkt dat de musea in Groningen zich mogen verheugen in veel publieke belangstelling. Wat opvalt is dat musea naast het openstellen van het gebouw en het presenteren van hun collecties, (veel) activiteiten ontwikkelen om bijvoorbeeld voor herhaalbezoek te zorgen. Denk aan theatervoorstellingen, concerten, themadagen, aansluiten bij landelijke projecten als ’80 jaar vrijheid’ en dergelijke.



Vooral tijdens schoolvakanties is het belangrijk om activiteiten voor het hele gezin aan te bieden. Ook het maken van reclame werpt zijn vruchten af. Zo vertelde een museumdirecteur dat zij direct merkte dat er in Duitsland promotie voor het museum was gedaan. Vooral tijdens Duitse feestdagen, als daar veel zaken gesloten zijn, weten Duitse bezoekers de Groningse musea te vinden.

Musea worden soms op verrassende manier ingezet voor bepaalde doeleinden. Museum Klooster Ter Apel bijvoorbeeld was één van de stembureaus van de gemeente Westerwolde in oktober. Ook organiseerden de musea in die gemeente voor het eerst een museumnacht waar veel bezoekers op af kwamen.

Museum Menkemaborg Uithuizen had een goed jaar. Vanwege de tentoonstelling over de dieren op en rond de borg onder de titel Borgbaasjes organiseerde Nomad Cinema in de zomer drie keer een openluchtbioscoop in de lusthof van het kasteel met films geselecteerd binnen het dierenthema. Eind september genoten 120 bezoekers van een Jane Austen Evenement, vanwege de 250ste geboortedag van de Engelse schrijfster, in de historische tuin.

Openluchtmuseum Het Hoogeland Warffum lag op de route van de Tocht om de Noord, zodat in september grote groepen wandelaars door het museum zijn gelopen. Los daarvan was 2025 een goed jaar voor het museum. Ondanks het ontbreken van tentoonstellingen -wegens plannen tot herinrichting zijn die voorlopig opgeschort- blijft het bezoekersaantal op peil.

Twee grote wisseltentoonstellingen legden geen windeieren voor Museum Wierdenland Ezinge. De afgelopen drie jaar vertoont het museum een positieve trend, met meer dan een verdubbeling van het aantal bezoekers. In de herfst waren er wegwerkzaamheden in de buurt maar dat bleek geen belemmering voor de bezoekers, die het museum desondanks goed konden vinden.

Het Veenkoloniaal Museum Veendam kan 2025 als succesvol bestempelen. Het museum verklaart de goede resultaten onder andere door de architectuurexpositie over de Amsterdamse School in Oost- Groningen. Een groot succes aldus het museum. Ook de stadswandelingen en arrangementen mochten op warme belangstelling rekenen.

Voor het Universiteitsmuseum Groningen was 2025 een druk jaar: met vier tentoonstellingen en veel activiteiten. Het museum wil doorstralen dat het een wetenschapsmuseum ‘voor iedereen’ is. Grote groei zag het museum tijdens de schoolvakanties. Steeds meer gezinnen ontdekken het museum als een leuk en leerzaam uitje, waarbij je de wetenschap niet alleen ervaart in interactieve tentoonstellingen, maar ook zelf aan de slag kunt als jonge wetenschapper.

Nieuwkomer is het Berlagehuis in Usquert, kantoor van Erfgoed in Groningen en raadhuis voor erfgoedorganisaties, dat tijdens werkdagen ook open is voor publiek. In de zomermaanden is het huis ook op zaterdag en zondag te bezoeken.

Het bijgevoegde overzicht is nog niet compleet, in de loop van de weken willen wij dit actualiseren met nieuwe cijfers. Raadpleeg daarom af en toe onze website voor het meest recente overzicht. Maar de cijfers die al wel bekend zijn, laten zien dat de Groningse musea het goed doen en dat zij steeds creatiever lijken te worden met het samenstellen van programma’s voor jong en oud!

Bron: Erfgoed in Groningen