Noorderlicht zorgt voor bijzonder schouwspel

REGIO – Maandagavond was op verschillende plekken het noorderlicht uitzonderlijk goed te zien.
Het zeldzame natuurverschijnsel wordt ook wel aurora borealis genoemd. De bijzondere lichtverschijnselen zijn het gevolg van een zware zonnestorm, waarbij meerdere zogenoemde substormen actief zijn.
Zelden was het noorderlicht in Nederland zó mooi als maandagavond.
De foto’s zijn gemaakt door Petra Ruben ( Molen De Dellen, Nieuw-Scheemda), Jan de Vries (Heede), Linda Koops ( NIeuw-Buinen), Hans Graveland (Bourtange) en Tienja Hensens (Heede)