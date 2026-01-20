Politie onderzoekt overval juwelier Groningen

GRONINGEN – De politie kreeg op maandagmiddag 19 januari een melding van een overval op een juwelierswinkel aan de Oosterstraat. De politie is op zoek naar twee verdachten en komt graag in contact met getuigen.
Rond 17:35 uur werd de eigenaar van de winkel door twee personen overvallen. Een van deze personen heeft hierbij een vuurwapen of vuurwapen gelijkend voorwerp op de eigenaar gericht. Er werden meerdere vitrines vernield. Het is nog niet duidelijk of er buit is gemaakt.
Signalement
De eerste verdachte droeg ten tijde van de overval een bivakmuts. Hij had een zwarte jas met een witte capuchon aan en droeg daaronder een zwarte broek. De tweede verdachte had een witte/lichtgrijze jas of hoodie aan. Ook hij had een bivakmuts op. Na de overval hebben getuigen de twee verdachten samen weg zien fietsen op één zwarte fatbike. Ze reden weg via de Kleine Peperstraat richting het Gedempte Kattendiep.
Onderzoek
De politie doet onderzoek naar deze overval. Hiervoor spreken we met betrokkenen en getuigen. Ook bekijken ze beelden waarop de overval te zien is.
Getuigen en beelden gezocht
Heeft u informatie waarvan u vermoedt dat dit interessant kan zijn voor het onderzoek? Heeft u iets verdachts gezien of gehoord en nog niet met ons gesproken? Of heeft u videobeelden van het incident of van de vluchtroute van de verdachten die in ieder geval via de Kleine Peperstraat is gegaan en daarna mogelijk naar het Gedempte Kattediep? Neem dan contact op via 0900-8844. Doet u dit liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.
Bron: Politie Groningen