Provincie Groningen kritisch op sectorakkoord gaswinning

GRONINGEN – De minister van Klimaat en Groene Groei heeft op vrijdag 16 januari 2026 een akkoord gesloten met de energiesector over gaswinning op land. In de daarbij behorende Kamerbrief schrijft de minister dat gas als energiebron nog tot minstens 2045 een belangrijke rol zal spelen. In het sectorakkoord zijn afspraken gemaakt over gaswinning op land, voorwaarden waaronder deze gaswinning plaatsvindt en de mate waarin gasbaten aan de regio’s waar gas wordt gewonnen ten goede komt. Wij constateren dat de gaswinning de komende jaren nog aan de orde zal zijn, uit zogenoemde kleine velden. Dergelijke velden zijn er ook in de provincie Groningen.
Hoe is de situatie in Groningen?
In de provincie Groningen zijn momenteel 16 nog producerende kleine gasvelden. Voor sommige van deze velden loopt nog een aantal jaren een vergunning. Voor andere van deze velden loopt de vergunning binnenkort af en maakt de sector een afweging of een verlenging van de winning wordt aangevraagd. Daarnaast zijn er 10 velden in Groningen waar ooit een zogeheten ‘opsporingsvergunning’ voor is afgegeven. Dat zijn velden waarvan bekend is dat er gas aanwezig is, maar waarvoor nog geen winningsvergunning is afgegeven. Ook hiervoor zal de sector afwegen of een aanvraag tot winning aan de orde is.
Wat vindt de provincie van het sectorakkoord
De provincie Groningen heeft eerder gereageerd richting het ministerie op het voorgenomen sectorakkoord. Daarin hebben wij kort gezegd het volgende naar voren gebracht:
- Wij vinden dat de gaswinning uit kleine velden in Groningen zo snel mogelijk moet worden beëindigd.
- Van een afbouw van gaswinning uit kleine velden is onze optiek onvoldoende sprake. Groningen heeft tot dusver het grootste aandeel geleverd als het gaat om gaswinning, zelf als men sec kijkt naar de winning uit kleine velden (los van het Groningerveld).
- Wij vinden dat er nadrukkelijk ingezet moet worden op een rechtvaardige schadeafhandeling, waarbij het wettelijk bewijsvermoeden ook op kleine gasvelden van toepassing wordt verklaard en waarbij het werkgebied van het IMG wordt verruimd.
- De batendeling uit het sectorakkoord gaat uitsluitend over nieuwe winningsvelden of uitbreiding van bestaande velden. In Groningen is daar vooralsnog geen sprake van. Wel blijft een substantieel van de winning hier vandaan komen, namelijk vanuit bestaande velden. Daar is de batendeling niet op van toepassing. Inwoners van onze provincie worden daarom met deze aanpak opnieuw benadeeld.
Hoe gaat het nu verder?
Het sectorakkoord gaat nog niet concreet in op de gevolgen voor gaswinning uit kleine velden voor de komende periode. Behalve voor de velden waarvoor (voor een langere periode) een vergunning is afgegeven, weten we dus nog niet welke velden in beeld zijn voor winning in de komende jaren. Daarover verwijst het Rijk naar de NAM en daarover zullen wij ons nader laten informeren. Ons uitgangspunt is en blijft dat de gaswinning uit kleine velden in Groningen zo snel mogelijk moet stoppen. Daarnaast gaan wij in gesprek met onze Groninger gemeenten en waterschappen om hen te informeren over het sectorakkoord, de uitkomsten van onze gesprekken met NAM en eventuele vervolgacties.
Bron: Provincie Groningen