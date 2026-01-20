Thijs Huisman eerste ondernemer in Touripedia

BLAUWESTAD – Jachthaven-ondernemer Thijs Huisman uit Blauwestad heeft als eerste zijn bedrijven in de toeristische databank Touripedia gezet.
Tijdens de live-gang van Touripedia op de Ruby Campus in Winschoten had hij een aanbeveling voor de andere ondernemers: ,,Sluit je aan, het kost niks en gaat je heel veel opleveren.’’ De databank maakt iedereen zicht- en vindbaar, zowel grote als kleine ondernemingen. Edwin van der Woude van de marketeers van ZO!Groningen zegt: ,,Touripedia is voor ondernemers een heel groot gemak.’’
Touripedia heeft inmiddels 7500 punten uit Groningen in de databank staan, waaronder bijna 2000 evenementen en 1300 eet- en drinkgelegenheden. Thijs Helfrich, de projectleider van Touripedia, benadrukte dat aan de databank niet hoeft te worden getwijfeld: ,,Het is bewezen techniek, in Frankrijk wordt er al jaren mee gewerkt.’’
De komende maanden zal Touripedia ook in andere delen van de provincie Groningen gepresenteerd worden. Touripedia is een project van NPG/Toukomst en zal in eerste instantie in Groningen worden opgebouwd. Komend jaar wordt de databank over heel Nederland uitgerold.
Bron: Bouke Nielsen