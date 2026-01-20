Tintengroep verlengt samenwerking met Afeer

OLDAMBT, PEKELA, WESTERWOLDE – Op donderdagmiddag 15 januari 2026 ondertekenden Johan Brongers van Tintengroep en Johan van Dam van Afeer de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst tussen beide organisaties. De overeenkomst heeft betrekking op 9 locaties van de Tintengroep in de gemeenten Oldambt en Pekela, waar Afeer schoonmaakwerkzaamheden uitvoert, maar ook functies bij recepties invult en conciërges levert. Afeer en Tinten werken al enkele tientallen jaren samen.
Tintengroep
Johan Brongers: ”Wij zijn heel tevreden over de diensten van Afeer. We werken al heel lang samen met Afeer en haar rechtsvoorgangers en zijn van plan daar ook nog heel lang mee door te gaan. Wij willen mensen kansen bieden, en dat is ook wat je dan zoekt en herkent in je samenwerkingspartners. Ik vind het heel mooi dat wij elkaar op deze manier duurzaam kunnen versterken binnen de regio!”
Afeer
Ook Johan van Dam is blij met de verlenging van het contract. “Door de contractverlenging zijn er werkplekken voor 22 mensen verzekerd. Hiermee kunnen we werkzoekenden en mensen die zijn aangewezen op een beschut werk-omgeving kansen bieden om zich verder te ontwikkelen richting een passende plek op de arbeidsmarkt.”
Sociaal ontwikkelbedrijf
Afeer is het sociaal ontwikkelbedrijf van de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde en helpt mensen die zelf niet of moeilijk aan een baan kunnen komen. Daarnaast organiseert Afeer dagelijks werk voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Afeer zet zich in voor een inclusieve arbeidsmarkt en wil een duurzame koppeling maken tussen werkgevers en werkzoekenden.
Bron: Afeer