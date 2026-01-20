Video: Dartvereniging Zwien Oet Noorden erkend als NDB-JDC locatie

WEDDE – Dartvereniging Zwien Oet Noorden in Wedde is officieel erkend als NDB-JDC locatie. Daarmee kunnen jeugdspelers nu officieel trainen en deelnemen aan jeugdwedstrijden van de Nederlandse Darts Bond. De erkenning werd zaterdag gevierd tijdens een opening in dorpshuis De Voortgang.
Volgens Devie Boekelo van de vereniging is de erkenning belangrijk voor de ontwikkeling van jonge darters. “Jeugd kan hier nu structureel trainen en meedoen aan officiële wedstrijden. Dat motiveert enorm.”
Ook de jeugdleden zijn enthousiast. De 13-jarige Mirthe Brinkman zegt dat ze vooral plezier haalt uit het darten. “Het gooien en de punten, en dat je toernooien kunt spelen, dat maakt het leuk.”
De 11-jarige Dave Jongs ziet dat trainen loont. “Ik sta nu derde van Nederland onder de veertien,” vertelt hij.
Met de erkenning hoopt de vereniging meer jongeren te trekken en hen een plek te bieden om zich verder te ontwikkelen binnen de dartsport.
Malou Vos