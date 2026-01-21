Droneonderzoek in natuurgebied bij Sellingen

SELLINGEN – In de laatste week van januari of de eerste week van februari 2026 wordt in de omgeving Sellingen een onderzoek uitgevoerd met behulp van een drone. Het gaat om Ter Borg, Borgerveld, Borgertange, Vennekampen en Laude. De drone vliegt over het natuurgebied om in beeld te brengen waar ondergrondse waterstromen (kwel) vandaan komen. Het onderzoek moet duidelijk maken hoe de natuur in het gebied weer sterker en veerkrachtiger gemaakt kan worden. Het droneonderzoek is onderdeel van het landschapsecologisch onderzoek. De drone maakt alleen beelden van de natuur.
Landschapsecologisch onderzoek
‘Een sterke, gezonde natuur is rijk aan verschillende soorten. Al het leven is met elkaar verbonden en heeft invloed op elkaar. Het is dus belangrijk om inzicht te krijgen in de werking van het landschap en de natuur daarin. Daarom worden de komende anderhalf jaar verschillende metingen uitgevoerd aan de bodem en de waterhuishouding in het gebied. Ook brengen we de planten in het gebied in kaart. Als het nodig blijkt de natuur te versterken, nemen we vervolgens maatregelen, meldt Provincie Groningen.
Slimme drone
Voor dit onderzoek maken ze gebruik van een drone. Adviesbureau AT-KB en Aerial Intelligence voeren het droneonderzoek in opdracht van provincie Groningen uit. De drone is uitgerust met warmtetechniek.
Doordat kwelwater in de winterperiode warmer is dan oppervlaktewater, wordt duidelijk waar kwelstromen vandaan komen. Met deze kennis kan vervolgens een meetnetwerk worden opgezet voor het onderzoek. Het droneonderzoek is na januari afgelopen, maar het gehele onderzoek duurt tot zomer 2027.
Uitvoeringsprogramma Natuur
Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door het Uitvoeringsprogramma Natuur. Dit programma richt zich op herstelmaatregelen in en rond onze natuurgebieden. Het doel is om de Nederlandse natuur weer sterker en gezonder te maken.
Het programma is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Rijk en de provincies. In de uitvoering werken het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) en de provincies samen met verschillende partners, waaronder waterschappen, gemeenten, natuurbeheerders en agrariërs.
Bron: Provincie Groningen