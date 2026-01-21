Echtpaar Boelens‑Grofsmid viert 60‑jarig huwelijk in de Veenkade

VEENDAM – Een bijzondere mijlpaal in de Veenkade in Veendam: het echtpaar Marinus en Kina Boelens‑Grofsmid vierde vandaag hun 60‑jarig huwelijk. Burgemeester Annelies Pleyte bracht het diamanten paar vanmorgen een feestelijk bezoek namens de gemeente Veendam. Zij overhandigde een grote bos bloemen en een ingelijste kopie van de originele trouwakte.
Marinus en Kina, beiden 79 jaar, leerden elkaar kennen tijdens hun dagelijkse fietstochten: Kina onderweg naar de Tricotagefabriek van Anton Schmidt in Wildervank en Marinus op weg naar de Ambachtsschool (LTS) in Veendam. Op 29 augustus 1962, de verjaardag van Marinus, kregen ze verkering. Het huwelijk werd voltrokken op het gemeentehuis in Wildervank.
In 1966 moest Marinus in militaire dienst. Het jonge stel woonde toen in de J. Kammingastraat in Wildervank, waarna zij later verhuisden naar de Bekenkampstraat in Veendam. Na zijn diensttijd werkte Marinus onder meer als gevangenisbewaarder in Veenhuizen, vertegenwoordiger voor diverse bedrijven en internationaal chauffeur voor onder andere Franssens Wildervank en Scanway Groningen.
Kina werkte jarenlang in de bediening, onder meer bij Van der Valk in Veendam en later in Zuidbroek. Ook in Huize Bareveld stonden Marinus en Kina samen in de bediening, vlak bij hun toenmalige woning.
Het echtpaar is bovendien medeoprichter van vrouwenkoor De Vrolijke Noot. Als eerbetoon bracht het koor tijdens de viering een optreden met vier liederen. Natuurlijk werd ook het felicitatielied gezongen. Extra bijzonder was dat Marinus zelf accordeon speelt bij De Vrolijke Noot, waardoor het optreden een persoonlijk tintje kreeg.
Marinus en Kina kregen samen één zoon en hebben inmiddels twee kleinkinderen.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl