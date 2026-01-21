Eén maand gratis sporten bij Fit20 voor winnaars wintercompetitie LTC Oude Pekela

OUDE PEKELA – De hoofdsponsor van de Wintercompetitie bij LTC Oude Pekela stelt een prijs van één maand gratis sporten ter beschikking voor de poulewinnaars.
De jaarlijkse wintercompetitie bij LTC Oude Pekela is inmiddels al enkele maanden in volle gang en de eerste helft zit erop. In meerdere poules is fanatiek gestreden om de bovenste plekken en na een korte ‘kerstvakantie’ gaat iedereen verder met een schone lei.
Dit jaar staat er voor de poulewinnaars een extra leuke beloning klaar: alle drie de poule winnaars ontvangen één maand gratis training in duo-vorm, ter waarde van € 160,- per duo. Deze prijs wordt beschikbaar gesteld door de competitiesponsor Fit20. Een mooie stimulans richting de tweede helft van de competitie.
LTC Oude Pekela bedankt hen voor het beschikbaar stellen van deze attente gift. Meer weten over wat ze te bieden hebben? Bekijk dan de website van Fit20.
Bron: Lars Pinkster