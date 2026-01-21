Eén maand gratis sporten bij Fit20 voor winnaars wintercompetitie LTC Oude Pekela

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 21 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MINDER ZON | WINTERSE PERIODE

Er is een stuk minder zon dan gisteren want er is vooral wat midden- en hoge bewolking, maar de zon is er ook nog regelmatig bij. Er staat een zwakke tot matige wind uit oost tot zuidoost en de temperatuur stijgt langzaam tot 3 of 4 graden.

Maar dat duurt maar kort want vanavond vannacht is het weer wat helderder en dan daalt het tot -2. De wind draait ook wat bij naar het oosten en daardoor is het morgen wat kouder: maximumtemperatuur morgenmiddag rond +1. En er komt morgen windkracht 3 tot 5 te staan. Er is overdag vrij veel zon dus het is morgen een mooie dag. Vrijdag is er meer bewolking en komt ook morgen weer wat meer bewolking en dan valt er mogelijk ook wat lichte sneeuw.

In het weekend is het licht winters met nacht-temperaturen van -3 of -4 en middagtemperaturen rond het vriespunt. Het is vaak bewolkt en zaterdag zou ook wat lichte sneeuw kunnen vallen, zondag zijn er iets meer opklaringen. Na het weekend is het maandag ook nog koud en droog, daarna is er kans op wat sneeuw en later in de week ook op regen.