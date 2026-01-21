FNV Lokaal Oost-Groningen organiseerde informatieve mantelzorgbijeenkomst

OUDE PEKELA – In MFC De Binding vond woensdag een bijeenkomst plaats voor iedereen die te maken heeft met mantelzorg. De bijeenkomst werd gezamenlijk georganiseerd door FNV Lokaal Oost-Groningen, de gemeente Pekela en De Badde.
Wethouder Ellen van Klaveren verzorgde het openingswoord en onderstreepte het belang van mantelzorgers: ‘Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en verdienen alle steun die we kunnen bieden.’
Mantelzorgers ontvingen praktische informatie en bruikbare tips die hen kunnen helpen bij mantelzorgtaken. Ook was er volop gelegenheid om vragen te stellen, ervaringen uit te wisselen en met elkaar in gesprek te gaan. De bijeenkomst bood zo niet alleen informatie, maar ook erkenning en steun voor iedereen die zich inzet voor de zorg van hun naaste(n).
Bron en foto’s: Gemeente Pekela