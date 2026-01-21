Kingsland Groningen maakt complete Koningsdag line-up bekend

GRONINGEN – Op maandag 27 april 2026 keert Kingsland Festival terug naar het Stadspark in Groningen voor een nieuwe editie tijdens Koningsdag. Met een brede line-up en meerdere stages belooft Kingsland Groningen opnieuw één van de grootste Koningsdagvieringen van het noorden te worden.
Dit jaar staan onder anderen op de mainstage: Frenna, Roxy Dekker, SFB, Bankzitters, Brennan Heart en La Fuente. Voor liefhebbers van de hardere stijlen is er The Hard Court, met grote namen uit de hardstyle-scene zoals Rebelion en Warface. En op de Royal Rush stage betreden o.a. Boef, Ronnie Flex, Lil Kleine en Sam Hofman het podium.
Nieuw dit jaar is de samenwerking met Wolter Wolthers, die de Avenida Desperados stage programmeert. Kingsland Groningen ontvangt deze editie ook hooggeëerd bezoek: Prins Floris van Oranje. De prins maakte al eerder furore als DJ op Kingsland in 2022 en 2023 en 2024.
Kingsland Groningen staat bekend om zijn toegankelijke sfeer, grootse programmering en spectaculaire eindshow. Jaarlijks trekt het festival duizenden bezoekers uit Groningen en ver daarbuiten, die samen Koningsdag vieren op één centrale locatie: het Stadspark Groningen.
Bezoekers kunnen zich momenteel pre-registreren voor early access tot de ticketshop. De regular ticket sale start op dinsdag 27 januari.
Meer informatie en pre-registratie via www.kingslandfestival.nl.
Bron: Marco de Koning